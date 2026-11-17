La psicopedagoga Liliana González brindará una charla sobre acoso escolar y familia en Cutral Co

La convocatoria abarca a familias, adolescentes, jóvenes y niños de Cutral Co, Plaza Huincul y localidades cercanas

La actividad se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre a las 17:00 horas en el Centro Cultural José Héctor Rioseco. La jornada marcará el cierre del ciclo 2026 del Consejo Municipal de la Niñez, Adolescencia y Familia (COMUNAF).

La disertación de la especialista en niñez y adolescencia Liliana González está programada para el viernes 20 de noviembre a partir de las 17:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural José Héctor Rioseco. La presentación se enmarca en la finalización de las actividades anuales correspondientes a 2026 desarrolladas por el COMUNAF en Cutral Co.

El consejo municipal se encuentra integrado por la Municipalidad de Cutral Co, supervisoras del área educativa, la Defensoría de los Derechos del Niño, la SENAF N° 4 y el gremio docente ATEN. La labor de este espacio articulado está orientada a fortalecer las instituciones comunitarias y velar por los derechos de niños y adolescentes.

El eje central de la exposición abordará el fenómeno del acoso escolar bajo el título «Bullying, cuestión de familia y escuela», temática sobre la cual la disertante publicó una obra bibliográfica. La propuesta surge ante el registro de situaciones de violencia y acoso en el ámbito educativo y en espacios públicos de la localidad.

Desde la organización señalaron que la jornada tiene como objetivo promover la prevención y aportar herramientas de intervención ante estos casos.

La convocatoria abarca a familias, adolescentes, jóvenes y niños de Cutral Co, Plaza Huincul y localidades cercanas. Asimismo, se remarcó la importancia de la asistencia del cuerpo docente de la zona, señalando que la resolución de la problemática requiere un trabajo conjunto entre la escuela, las familias y las instituciones de la comunidad.