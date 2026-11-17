La escuela de circo contemporáneo fue reconocida por el Concejo Deliberante

La escuela funciona en el barrio Unión pero buscan lugar propio

Yael y Vanina de la primera Escuela de Circo Contemporáneo y danzas aéreas recibieron un reconocimiento en el Concejo Deliberante, en la última sesión.

Las dos trabajan con un grupo heterogéneo de personas, en las que se abordan técnicas pero también impulsan la libre expresión de emociones en un espacio sin discriminación.

Actualmente la escuela funciona en el gimnasio del barrio Unión pero sueñan con un espacio propio, con más disponibilidad de horarios. “El lugar está perfecto de espacio pero tenemos lista de espera para sumarse y no hay más horarios en el barrio”, explicó Yael y agradeció la posibilidad de contar su trabajo en el Concejo Deliberante.