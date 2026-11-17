La EPET N° 10 realizó su exposición anual con la presentación de proyectos socioproductivos y desarrollos técnicos

La expo tuvo gran participación de autoridades locales y de vecinos y vecinas que se hicieron presentes en la escuela

La comunidad educativa de la EPET N° 10 llevó a cabo la jornada de cierre de su exposición anual, en la que estudiantes de distintos años exhibieron los trabajos elaborados durante el ciclo lectivo. La actividad contó con la presencia de autoridades locales y vecinos de la comarca.

La exposición registró concurrencia de público durante todo su desarrollo. En el transcurso del encuentro, que incluyó un acto protocolar inicial y recorridos por la tarde, asistieron funcionarios y autoridades invitadas. La exhibición se distribuyó en dos áreas principales del establecimiento: el sector de talleres y el espacio de stands para proyectos.

En el área de proyectos socioproductivos, la institución expuso las iniciativas desarrolladas por los alumnos según su año de cursada, incorporando actualizaciones respecto a trabajos anteriores:

Primer año: Presentación de deshidratadores.

Presentación de deshidratadores. Segundo año: Exhibición de maquetas de estaciones de carga e invernaderos instalados en el sector exterior del predio.

Exhibición de maquetas de estaciones de carga e invernaderos instalados en el sector exterior del predio. Tercer año: Muestra de sistemas de cultivo mediante hidroponia, con proyección de continuidad para el próximo ciclo escolar.

Dentro de la muestra se destacaron proyectos orientados a certámenes entre escuelas técnicas de la provincia del Neuquén. Entre ellos, la construcción de un prototipo de automóvil y un proyecto de cohete generaron interés en la comarca. Por último, desde la institución reconocieron la labor desempeñada por estudiantes y docentes durante los días previos de preparación para la concreción de la muestra.