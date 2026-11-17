Se inició la semana pasada una expoventa de las obras realizadas por alumnas de Estela Maris Quintero, que hace 15 años da clases en el Centro de la Amistad y la Cordialidad.
Las obras estarán allí por dos semanas más y están a la venta.
La profesora explicó que las clases incluyen a 9 alumnas mayores de 70 años.
“Utilizan diferentes técnicas, algunos sobre bastidores entretelados y otros de fibrofacil”, contó Quinteros.
Y se usaron acrílicos, óleos pero también enduído. “Lo que ellas quieran elegir como material”, contó la profe.