Emanuel Amadore: familiares se convocarán frente a la fiscalía de Cutral Co

Es para este miércoles, a partir de las 10.

Después del hallazgo del cuerpo de Emanuel Amadore, sus familiares rechazan el cierre de la causa y sostienen que su muerte no fue por causas naturales, debido a la deshidratación.

“El no se mató, a él lo mataron”, indica la convocatoria que realizaron para que la comunidad los acompañe frente al edificio judicial de JJ Valle, entre Chubut y Freire, de Cutral Co. Es para el miércoles a las 10.

Los familiares dieron a conocer una carta abierta en la que describen cómo fueron las últimas horas de Emanuel y dónde fue registrado por la cámara domiciliaria, en el barrio Progreso. Reclaman por qué se lo encontró desnudo -había salido con mameluco y botines- y que tampoco se halló el celular.

Rechazaron el resultado de la autopsia y exigen la reapertura de la causa. El muchacho salió de su casa el pasado 29 de octubre y fue encontrado el 11 de noviembre en un paraje a más de 60 kilómetros de Cutral Co, en Rankil Co, en sentido a Picún Leufú.

El hallazgo fue fortuito. El puestero que buscaba a un animal fue el que dio con el cuerpo y dio aviso a la Policía que llegó después al lugar.