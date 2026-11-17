El hospital ofrece un consultorio de atención integral presencial para adolescentes de 13 a 19 años

El espacio funciona los días miércoles sin turno previo y aborda aspectos de la salud física y emocional

El espacio funciona los días miércoles sin turno previo y aborda aspectos de la salud física y emocional bajo modalidad confidencial. Además, se cuenta con una línea de consejería telefónica de lunes a viernes.

El dispositivo de atención integral a las adolescencias funciona todos los miércoles en el hospital para jóvenes de entre 13 y 19 años, quienes pueden concurrir solos o acompañados sin necesidad de solicitar turno previo. La atención se inició hace dos meses y contempla el abordaje tanto de la salud física como de la emocional.

Las profesionales a cargo destacan que las consultas se enmarcan bajo el secreto profesional para resguardar la confidencialidad de la información brindada por los pacientes.

El consultorio se encuentra enfocado en la prevención y la promoción de la salud, operando como un espacio de primera escucha que habilita derivaciones y coordinaciones con otros sectores del hospital o instituciones comunitarias.

Desde el equipo remarcan la importancia de la atención presencial frente al uso de chats o herramientas de inteligencia artificial para realizar consultas médicas o de salud, señalando que la información digital no siempre se encuentra verificada ni cuenta con el acompañamiento profesional necesario.

Junto a la atención de los miércoles, el equipo mantiene en funcionamiento un servicio de consejería que opera desde hace seis años. La atención telefónica y por WhatsApp se presta de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas en el número 2995 350417, a cargo de las profesionales Fernanda y Rana. Asimismo, el espacio difunde información a través de las redes sociales bajo el nombre «a los pibes salud».