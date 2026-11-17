El Hogar de Ancianos Carmen Funes conmemoró su 46° aniversario

La actividad reunió a los adultos mayores residentes en el establecimiento junto al personal de la institución

El Hogar de Ancianos Carmen Funes celebró su 46° aniversario con un desayuno institucional del que participaron residentes, trabajadores y autoridades municipales.

La actividad reunió a los adultos mayores residentes en el establecimiento junto al personal de la institución. La jornada contó con la asistencia del intendente Ramón Rioseco, la concejal Élida González, la secretaria de Desarrollo Social, Mirta Culliqueo, y la directora del hogar, Nora Bravo.

Durante la reunión, el intendente Rioseco remarcó la importancia del acompañamiento diario del Estado hacia los adultos mayores y el reconocimiento a su trayectoria de vida.

Por su parte, la directora Nora Bravo destacó la labor cotidiana que realiza el equipo de trabajo para brindar cuidado y contención a los residentes, al tiempo que agradeció la presencia y el acompañamiento del municipio.