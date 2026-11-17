El CEF N° 2 organizará una caminata familiar para el cierre de actividades 2026

El recorrido será desde el monumento a Messi hasta el Parque de la Ciudad

El Centro de Educación Física N° 2 (C.E.F. N° 2) de Cutral Co y Plaza Huincul anunció la realización de la «Gran Caminata Familiar», evento con el que la institución concretará el cierre de sus actividades correspondientes al ciclo 2026. La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 4 de diciembre a las 18:30 horas.

La concentración de los participantes tendrá lugar en el Monumento a Messi, fijado como punto de partida de la actividad. Desde allí, el contingente iniciará un recorrido pedestre que finalizará en el Parque de la Ciudad.

La invitación está dirigida a la totalidad de las áreas y grupos que integran el C.E.F. N° 2, convocando a alumnos y familias de la comunidad educativa y deportiva de ambas localidades.