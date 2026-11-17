La seccional Capital de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) anunció la continuidad de su plan de lucha, en el marco de la primera semana de paro de 48 horas.
Según el cronograma difundido por el gremio, este miércoles 18 de noviembre se realizará una jornada de volanteadas en distintos puntos de la región. La actividad comenzará a las 9:30 y tendrá dos lugares de concentración: la Ruta 7, a la altura de Fasinpat, y la Ruta 22, a la altura del aeropuerto.
En tanto, para el jueves 19 de noviembre está prevista una asamblea a partir de las 8:30. Desde ATEN Capital informaron que el lugar de realización será confirmado próximamente.
A través de la convocatoria, la organización sindical ratificó sus reclamos y advirtió sobre la falta de respuestas del Gobierno provincial al pliego presentado ayer lunes 16.