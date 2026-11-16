Sergio Galleguillo cerró la 39° edición de la Fiesta Nacional del Tremn Tahuen

Galleguillo dió el cierre a tres jornadas de musica y baile en Cutral Co

El festival concluyó su 39° edición tras tres jornadas de presentaciones musicales de nivel local, provincial y nacional. Durante la noche de cierre, se entregó una distinción a la trayectoria de Enrique “Kety” Baigorria.

La 39° Fiesta Nacional del Tremn Tahuen finalizó su programación luego de tres jornadas consecutivas dedicadas a la música patagónica. La última noche del festival contó con la actuación de Sergio Galleguillo, quien estuvo a cargo del espectáculo de cierre de la edición 2026.

En el transcurso de la jornada final, se realizó un reconocimiento formal a Enrique “Kety” Baigorria por su trayectoria y su aporte a la cultura de la ciudad. La distinción fue recibida en el escenario por los familiares del homenajeado.

A lo largo de las tres noches de festival, el escenario principal albergó la participación de artistas de escala local, provincial y nacional, contando con el acompañamiento de público durante el desarrollo de las actividades programadas.