Salazar ganó la general y Llanos se consagró tricampeón de la A6 en San Patricio del Chañar

Villanueva cortó la racha de Llano de 12 victoria consecutivas

Gastón Salazar, al mando de un VW Polo MR, fue el más veloz de la clasificación general en la novena fecha del certamen de rally organizado por APPRyN Sur en San Patricio del Chañar. Por su parte, Daniel Llanos finalizó en la tercera ubicación de la tabla general y obtuvo los puntos necesarios para consagrarse tricampeón en la categoría A6.



La dupla compuesta por Mario Villanueva (h) y Luis Sanhueza ganó 7 de los 8 tramos del fin de semana. Con este desempeño, Villanueva (h) interrumpió una serie de 12 victorias consecutivas de Daniel Llanos, aventajándolo por 1m22s4 al cierre de la prueba. Pese a quedar en el segundo lugar de la división, el piloto de Bariloche aseguró el título de la A6.

El podio de la divisional lo completó Miguel Carbonell (a 2m39s7), mientras que Manuel Becerra, David Abril y Matías Cáceres se ubicaron a continuación en el clasificador. Registraron abandonos en esta categoría Guillermo Fantini (tras sufrir un vuelco), Damián Di Bartolo y Mario Villanueva (padre). Con este resultado, Villanueva (h) mantuvo su historial victorioso en la localidad, habiendo ganado las dos competencias de rally disputadas en San Patricio del Chañar.



Gastón Salazar encabezó la clasificación general con un tiempo acumulado de 1h04m07s2 y un promedio de velocidad de 107,85 km/h, secundado por Mario Villanueva (h) en el segundo lugar y Daniel Llanos en el tercero. Las primeras diez posiciones de la general se completaron con Omar Kovacevich, Miguel Carbonell, Luis Beltrán, Franco Fossatti, Mauro Gret, Gustavo Durán y Sergio Basile.

Categoría RC5: Omar Kovacevich, junto a su navegante Jorge Cáceres, logró su séptima victoria de la temporada al superar por 23s8 a Luis Beltrán. El tercer puesto fue para Franco Fossatti (a 49s), mientras que Mauro Gret, Sergio Basile y Luis Cairone completaron el trayecto. En esta divisional abandonó Miguel Radomich.

Categoría N2: Gustavo Durán obtuvo el triunfo con una ventaja de 7m40s4 sobre Jonatan Fuente. Pablo Pranzoni finalizó en la tercera colocación a pesar de volcar durante la competencia, e Exequiel Campo concluyó en el cuarto lugar. Los pilotos Maxi Fuentes, Aguilera, Alejandro Ávila y Mauricio Zúñiga no completaron la prueba.

Categoría N2L: Miguel Huenulao sumó su cuarto triunfo del año. El podio lo completaron Luis Angeloni (a 38s6) y Gabriel Morán (a más de 10 minutos). En esta categoría abandonaron Mauro Rojas y Sergio Perulán.



La décima y última fecha de la temporada del rally neuquino se llevará a cabo del 11 al 13 de diciembre en la ciudad de Cutral Co.