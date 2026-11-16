“Plaza Huincul libre de pirotecnia”: 60 afiches concursarán por la imagen de la campaña

Fueron alrededor de 450 estudiantes de nivel primario se sumaron a la iniciativa.

Se presentó hoy la campaña de concientización denominada “Plaza Huincul Libre de Pirotecnia”.

Se trata de una iniciativa que comenzó hace tiempo atrás en los establecimientos primarios y secundarios. La promueve el municipio huinculense y la cooperativa Copelco. Además, de explicar en las escuelas que está prohibido fabricar, tener, guardar, acopiar, o vender la comercialización de pirotecnia y afines, tanto al por mayor como al por menor.

El fin del proceso fue que los grupos de estudiantes (460 aproximadamente) elaboraron un afiche. En total, fueron 60 los participantes y entre todos se elegirá al que representará la campaña municipal de prevención.

En el proceso de concientización y recorrido de escuelas se sumaron las direcciones de Discapacidad, de Zoonosis y de Medio Ambiente.

“Lo hacemos nosotros esto, no. Lo trabajamos porque quién no tiene un amigo, un hermano, un dirigente de un club, una organización de algún festival, al que podamos llegar concientizando de esta situación que es tan grave y complicadísima”, dijo el intendente Claudio Larraza.

“El uso de la pirotecnia provoca situaciones difíciles para las personas con discapacidad, con los animales. Felicitamos a todos los estudiantes que participaron del concurso”, agregó. El jefe comunal dijo que año tras año se intensifica la campaña y que se evite la manipulación y uso porque también genera incendios. La idea es que en las fiestas de fin de año, toda la población pueda disfrutar.

A su turno, el presidente de la cooperativa Copelco, Máximo Cisneros, explicó cómo se fue avanzando en el proceso de concientización desde hace décadas hasta la actualidad. Describió que en su infancia eran los propios padres quienes proveían el dinero para la compra de pirotecnia.

“De grandes lo veíamos como una diversión. Siempre lo ví como algo que era un derroche de dinero, pero nunca lo vi en esa época como que a alguien le podía hacer mal. Nuestros límites se establecen en lo que para unos es diversión para otros es un perjuicio muy grande”, subrayó Cisneros. Agradeció la invitación del municipio para que la cooperativa se integre a la campaña.

“En primer lugar me llamó la atención que los chicos no sabían que no se podía tirar pirotecnia. Se fueron claramente con el mensaje que no se puede usar pirotecnia y que les deben decir a los padres que está prohibido”, describió la secretaria de Mujer, Género y Diversidad, Soledad de la Cruz.

Se llevaron el mensaje que el uso de la pirotecnia le hace mal a las personas con discapacidad, a adultos mayores, a animales, al medio ambiente, sostuvo la funcionaria. Todo eso lo reflejaron en los trabajos, que fueron 60 y de los que saldrá el afiche que servirá para hacer la campaña oficial del municipio.

Antes, la directora de Discapacidad, Carina Rodríguez, recordó que es el tercer año que trabajan sobre la concientización. Destacó que se trata de una “corresponsabilidad social” abordar este tema. “Al igual que otras, requiere compromiso de las niñeces, adolescencias, madres, padres y de toda la sociedad. El municipio no esta en los domicilios de cada persona, la decisión de comprar, de vender, de usarla es de cada persona”, sostuvo.

“La conciencia la tiene que salir a generar cada uno de ustedes, por eso se decidió que esta campaña hacerla con las infancias y adolescencias”, dijo.

Matías Herrera, en tanto sostuvo que “estamos generando en estos espacios conciencia de cambio. Es necesario como adultos aprender de las infancias que nos enseñan. Es una manera muy buena para acercarse a estos lugares (las escuelas)”.

“Poder hablar en los barrios, casas, vecinos, estas no son prácticas aceptables en estos tiempos”, concluyó. Al acto también asistió el director de Zoonosis, Nicolás Churrarín, funcionarios del Ejecutivo y del Deliberante.