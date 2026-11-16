Plaza Huincul: Juan Zemborain brindará una charla sobre inclusión y deporte adaptado

En el Centro Cultural Gregorio Álvarez, ubicado en el barrio Uno

La comunidad de Plaza Huincul tendrá la oportunidad de participar de un encuentro especial este miércoles 18 de noviembre, con la presencia de Juan Zemborain, integrante de Empujando Límites Asociación Civil, quien ofrecerá una charla vinculada a la inclusión, el deporte y las experiencias de superación.

La actividad se desarrollará a partir de las 18 horas en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, ubicado en el barrio Uno de Plaza Huincul.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro, intercambio y reflexión a partir de las experiencias impulsadas por Empujando Límites, una asociación civil que promueve la participación y la inclusión a través del deporte.

Además, durante la jornada, los asistentes tendrán la posibilidad de probar una bicicleta tándem, una experiencia que permitirá acercarse a esta modalidad de ciclismo compartido.