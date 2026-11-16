Picún Leufú: licitan obras de cloacas y gas para el barrio Portal de las Rosas

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $1.647.889.020 y un plazo de ejecución previsto de 210 días corridos.

El Gobierno de Neuquén puso en marcha el proceso licitatorio para la construcción de las redes de cloacas y gas en el barrio Portal de las Rosas de Picún Leufú. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $1.647.889.020 y un plazo de ejecución previsto de 210 días corridos.

La iniciativa, financiada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Infraestructura y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), se enmarca en el plan de infraestructura pública impulsado por la gestión del gobernador Rolando Figueroa.

La intervención permitirá dotar al sector de dos servicios esenciales: saneamiento cloacal y suministro de gas. De esta manera, se busca mejorar las condiciones sanitarias, la calidad de vida de las familias y acompañar el crecimiento urbano de la localidad.

El proyecto se tramita mediante la Licitación Pública N.º 0010/2026, que ya inició su proceso administrativo para recibir las propuestas de las empresas interesadas.

Fechas y lugares de presentación

La recepción de ofertas estará habilitada hasta el miércoles 16 de diciembre a las 9, en la Mesa de Entradas de ADUS, ubicada en Aguado 2130 de Neuquén capital.

La apertura de sobres se realizará ese mismo día, a las 11, en la Sala Felipe Sapag de la Casa de Gobierno, en Belgrano 350.

Los pliegos podrán solicitarse gratuitamente desde el lunes 16 de noviembre mediante el correo electrónico asuntoslegalesadus@neuquen.gov.ar o descargarse desde el sitio web viviendaneuquen.gov.ar.

En caso de optar por la descarga digital, los interesados deberán enviar igualmente un correo electrónico a ADUS para incorporarse al circuito de notificaciones y recibir posibles aclaraciones.

La contratación se realizará bajo la modalidad de ajuste alzado por precio global. Las propuestas deberán presentarse en un único sobre cerrado, que contendrá los sobres A y B debidamente identificados.