Pérfora superó a Petrolero Argentino y tomó ventaja en la serie de playoffs

El segundo partido se juega en cancha de Petrolero el miercoles

El Club Social y Deportivo Pérfora se impuso como local ante Petrolero Argentino por 81 a 75 en el estadio Óscar «Piti» Claris, adjudicándose el primer punto de la serie de playoffs del Torneo PreFederal de básquetbol. El equipo dirigido por Fernando Claris quedó 1-0 en el cruce disputado al mejor de tres partidos.

El encuentro reunió al N° 1 de la fase regular, Pérfora, frente al N° 8, Petrolero Argentino.

Primer cuarto: Pérfora cerró el período inicial en ventaja por 22 a 21 .

Pérfora cerró el período inicial en ventaja por . Parate por lluvia: Durante el desarrollo de la jornada se produjo una interrupción temporaria debido a filtraciones de agua en el techo del estadio provocadas por una tormenta en la zona.

Durante el desarrollo de la jornada se produjo una interrupción temporaria debido a filtraciones de agua en el techo del estadio provocadas por una tormenta en la zona. Tercer cuarto: Tras un desarrollo de juego parejo, el penúltimo período finalizó 61 a 60 a favor del conjunto local.

Tras un desarrollo de juego parejo, el penúltimo período finalizó a favor del conjunto local. Tramo final: En el último cuarto, Petrolero pasó al frente transitoriamente por 64 a 63 tras un triple de Silva. Pérfora recuperó la delantera y, a falta de 38 segundos para el cierre, un triple de Pedro Emilio distanció al local a 79-73, asegurando la victoria definitiva por 81 a 75.

En el conjunto vencedor sumaron minutos e incidencias destacadas Julián Ruiz, Pedro Emilio, Nahuel Vicentín, Lucas Mohnen, Valentín Navarrete y Ramiro Caparroz. Por el lado de Petrolero Argentino aportaron Marco Roumec, Nathaniel Rodríguez, Arias, De la Rúa, Ojeda y Silva.

El segundo juego de la llave entre ambas instituciones de Plaza Huincul se disputará en el estadio de Petrolero Argentino