Mirta Toconás, representante de Jujuy, se consagró campeona de la tercera edición del Festival Patagónico de la Empanada, realizado en Zapala. La participante obtuvo el primer puesto en las categorías Empanada Neuquina y Patagónica de Autor, con un premio de $1,5 millones en cada una.
Además del reconocimiento económico, Toconás ganó un viaje a Famaillá, Tucumán, donde representará a Neuquén en la Fiesta Nacional de la Empanada.
En Empanada Neuquina, el segundo puesto fue para Samuel Meliqueo y el tercero para María Raquel Cumian Coñoequir, ambos de Zapala. En Patagónica de Autor, completaron el podio Lidia Martínez, de Aluminé, y Tomás Adad, de Córdoba.
Por otra parte, Víctor Aráoz, de Tucumán, ganó la categoría Empanada de Famaillá, mientras que Cinthya Velásques se impuso en Empanada Federal y obtuvo el premio mayor de $2,5 millones.
El festival se desarrolló durante tres jornadas en el Paseo de la Estación, con una importante convocatoria de público y participantes de distintas provincias.