Empieza la semana y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas serán de 52 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 25° Centígrados y la mínima de 9°.

El viento se presentará del oeste a 42 kilómetros con ráfagas de 52 kilómetros. Para la noche, rotará al sudoeste a 44 kilómetros con ráfagas de 52 kilómetros.

El cielo estará cubierto en el día y en la noche.

Para el martes se espera una temperatura máxima de 22° y la mínima de 7° Centígrados.