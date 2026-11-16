Empieza la semana y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada con cielo mayormente cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 25° Centígrados y la mínima de 9°.
El viento se presentará del oeste a 42 kilómetros con ráfagas de 52 kilómetros. Para la noche, rotará al sudoeste a 44 kilómetros con ráfagas de 52 kilómetros.
El cielo estará cubierto en el día y en la noche.
Para el martes se espera una temperatura máxima de 22° y la mínima de 7° Centígrados.