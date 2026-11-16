Comunidad ¿presentará candidato a intendente en Cutral Co?

El partido que encabeza el gobernador Rolando Figueroa dio a conocer los candidatos en diferentes localidades de la provincia y no está el de Cutral Co.

Este hecho abre la posibilidad de que el acuerdo entre Ramón Rioseco y Rolando Figueroa implique que no haya candidato propio en Cutral Co sino una colectora del actual jefe comunal.

Si finalmente se confirma la colectora o una lista oficial única con candidatos de ambos partidos podría dejar muchos heridos. En principio, ya se comenta que hay malestar entre el gobernador y el diputado del MPN, Juan Sepúlveda.

Comunidad si confirmó estos candidatos: