Tremn Tahuen 2026: hoy empieza con Maggie Cullen como una de las artistas invitadas

Las puertas se abrirán a las 19. La entrada es libre y gratuita.

Hoy empieza una nueva edición del Tremn Tahuen, este encuentro de músicos de la Patagonia que se transformó en fiesta nacional. Desde las 19 se abrirán las puertas.

Después de la apertura oficial que implica la entonación de los himnos, incluidos, el del Tremn Tahuen, con la Orquesta Oors y la cantante Fabiana Sánchez, se dejará el paso a la grilla de artistas participantes.

Serán: Huellas Sureñas (danza); el solista Rodrigo Rojas de Cinco Saltos; el dúo Confluencia de Neuquén; el grupo Origo Inis de Neuquén; y el Ballet Folklórico Municipal de Cutral Co.

Seguirá la Chinita Tapia, la joven artista local; el trío Los Campos; el solista Luciano Tapia, todos de Cutral Co. Luego, Maggie Cullen. Seguirá la danza con Mujeres del Viento; Facundo Juncos, solista de Neuquén; el recitador cutralquense José Velazquez y el cierre con Facundo Toro.

En el caso de Maggie Cullen llegará, por primera vez a Cutral Co. Estará en la ciudad después de cantar en la vigilia de los jóvenes en el monumento a Los Españoles para aguardar al papa León XIV.

Cullen luego tiene previsto presentarse en el festival República Folklore que se hará en CABA, el 22 de este mes. La cantante fue ganadora del premio Gardel a Mejor Disco de Folklore por su segundo trabajo Décimas.