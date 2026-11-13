Ecopetrol junto a la cámara Ceiha y Copelco realizaron una formación en mantenimiento de flota

El evento reunió a representantes de diversas firmas y trabajadores locales

Se llevó a cabo una importante jornada de capacitación destinada a trabajadores y empresas de la región, fruto de la alianza estratégica entre el sector privado, firmas distribuidoras de trayectoria y referentes comunitarios.

En una nueva muestra de articulación entre el sector empresario y el desarrollo humano, se concretó este viernes una destacada jornada de capacitación en la comarca petrolera. El evento reunió a representantes de diversas firmas y trabajadores locales, consolidando un espacio de formación que apunta tanto a la excelencia técnica como al crecimiento integral de las personas.

Walter Farías, uno de los propietarios de la firma organizadora Ecopetrol, hizo un balance sumamente positivo del encuentro. “Hoy se organizó una capacitación para la gente de la comarca. Vinieron diferentes empresas y personal para disfrutar de esta jornada. Esta no es la primera que organizamos ni va a ser la última; este es recién el comienzo”, expresó Faría.

Por su parte, Nicolás Gangoni, titular de Importa S.A. —distribuidor oficial de marcas de peso internacional como Volvo y SDLG con presencia en Neuquén y Río Negro—, destacó los valores compartidos que impulsaron su participación en la iniciativa. “Hemos encontrado amigos y socios en este negocio. El objetivo no es solamente trabajar para obtener ganancias, sino también hacer crecer la parte humana. Cuando Ecopetrol nos comentó el proyecto, no dudamos en sumarnos”, señaló Gangoni, quien además valoró el respaldo institucional de universidades que jerarquizan la propuesta formativa de cara al futuro.

El encuentro también contó con una profunda reflexión sobre la identidad regional, las raíces y el rol del desarrollo local. Estuvo presente del presidente de CEIHA, Fausto Sclar, quien mencionó “este es el comienzo de una actividad que tiene mucho futuro, vamos a continuar haciendo estas formaciones, para el crecimiento de nuestra propia gente, de las empresas locales” y agregó “que la intención es trabajar y apostar por nuestra tierra, por nuestro trabajo”.

La jornada también contó con la presencia del referente regional Gabriel Cherqui. quien destacó la importancia de que el crecimiento económico vaya de la mano del bienestar general para Cutral Co, Plaza Huincul y toda la provincia de Neuquén, apostando a que las oportunidades de desarrollo se traduzcan en realidades concretas para toda la comunidad.

Desde la organización confirmaron que este ciclo de formación continuará desarrollándose próximamente, con el firme propósito de seguir potenciando el capital humano de la región.