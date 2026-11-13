Lifune 2027 arrancará antes el torneo oficial para parar la competencia en invierno

Eso beneficia a los clubes que no clasificaron en Copa Neuquén, para no estar parados hasta marzo

Los clubes de la Liga de Fútbol del Neuquén que no clasificaron a los playoffs de la Copa Neuquén ya no tendrán actividad por el resto del año.

Ante una consulta de 299 Deportes, Nestor Mingot aseguró que no tendrán un parate muy largo porque se volverá a jugar Copa Provincial en primera división y fútbol femenino.

En las ediciones anteriores comenzaba en febrero pero se van a adelantar los plazos. “Se va a jugar la copa Provincial y el torneo oficial de Lifune comenzará con bastante anticipación”, dijo el presidente de Lifune.

“Entendemos que el invierno nos viene castigando cada vez más y nos conviene parar los campeonatos porque sino nos perdemos un montón de fechas”, analizó Mingot. Entonces se adelantaría Copa Provincial y el torneo oficial será antes de marzo, todavía no hay precisiones con las fechas, pero habrá más fútbol en enero y febrero.

En cambio, en el receso invernal, probablemente julio, no haya competencia. “La verdad es que se suspendieron muchas fechas y es muy importante lo que hicieron los clubes porque tuvimos muchos problemas con el clima y no obstante, vamos a llegar con las fechas previstas para terminar la competencia”.