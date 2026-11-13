Convocan a una actividad compartida en el lof mapuche urbano de Filli Dei Sur

La invitación es para este sábado.

El lonco Julio Llancaqueo hizo una convocatoria abierta a vecinos y vecinas para participar de un encuentro, este sábado a partir de las 8.

La idea es que puedan acercarse hasta el lof de la comunidad urbana Xem Kimvn que está situada en Filli Dei Sur, al noroeste de la Ruta 22.

“Allí estaremos en este espacio para quienes se quieran arrimar que sean bienvenidos. Es un espacio que se mantiene a pulmón y que se busca que sea autosustentable”, aclaró. Por eso la invitación busca que quienes puedan, compartan algún alimento para hacer tortas fritas y el guiso. A la vez, si se lleva el equipo de mate, también serán bienvenidos.

“Es una actividad previa para realizar una reunión con un propósito de encontrarnos, en contra de la batalla cultural. El pueblo mapuche tiene sus maneras, ha preexistido, y tiene su manera. Los invitamos a conversar y el valor que tenemos como idioma y pueblo”, subrayó.

Finalmente, dejó su contacto para comunicarse mediante mensajes de WhatsApp: 2994088473.