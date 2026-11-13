“Pongamos primero la necesidad de la gente”, dijo el dirigente petrolero Marcelo Rucci

Se refirió al edificio que se proyecta en 25 de Mayo, La Pampa.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa construye en 25 de Mayo, La Pampa un complejo que permitirá ampliar los servicios de salud y sumar espacios para el deporte y el encuentro de los vecinos.

El proyecto contempla consultorios, farmacia, una sede sindical, un espacio de usos múltiples e instalaciones deportivas, además de la incorporación de una ambulancia de primer nivel para evacuaciones.

“Esta es una obra que la va a disfrutar todo el pueblo de 25 de Mayo, no solamente los trabajadores petroleros”, afirmó el secretario general, Marcelo Rucci, durante una entrevista con una radio local. El dirigente explicó que la ambulancia será similar a las unidades que el sindicato dispone en otras localidades y formará parte de los servicios previstos para acompañar las necesidades de la comunidad.

Rucci remarcó que concretar el proyecto es una deuda pendiente con los trabajadores de la localidad y un compromiso que decidió asumir. Señaló que el sindicato ya cuenta con infraestructura en distintos puntos de Río Negro y Neuquén, y que la cantidad de afiliados de cada lugar no debe determinar la respuesta a sus necesidades.

“Entre los trabajadores petroleros y lo que tengamos que hacer, no hay frontera”, sostuvo.

La construcción también busca generar oportunidades para la economía de 25 de Mayo. El secretario general aseguró que exigió a las empresas contratistas que empleen trabajadores de la localidad y compren allí los materiales necesarios, para que la inversión se traduzca en ingresos para las familias y los comercios.

Para avanzar al ritmo previsto y poner en funcionamiento los servicios de salud, resta resolver la conexión a la red de agua potable. Según explicó Rucci, el pedido fue presentado hace más de un año. Mientras espera una respuesta, el sindicato realizó una perforación que permite abastecer algunas tareas de construcción, aunque la calidad del agua no resulta apta para el consumo ni resuelve el suministro necesario para habilitar los consultorios.

“Sin el agua potable nosotros no podríamos habilitar los consultorios”, advirtió. Ante esa situación, ofreció que el gremio asuma los trabajos si el municipio no está en condiciones de ejecutarlos: “Que nos den el punto de conexión y lo haremos nosotros”, apuntó.

El dirigente destacó que la cooperativa resolvió el suministro eléctrico en menos de veinte días y expresó la necesidad de encontrar también una solución para el agua. Agradeció, además, la visita de los concejales al predio, donde pudieron conocer el proyecto y las dificultades que condicionan su avance.

Consultado por diferencias con autoridades municipales, Rucci evitó personalizar el reclamo y pidió poner las necesidades de la comunidad por delante de cualquier desencuentro. “No voy a personalizar esto, nosotros necesitamos el agua”, señaló. Ratificó que el sindicato está dispuesto a realizar la conexión y que, para hacerlo, necesita el permiso municipal y la definición del punto de acceso a la red.

Medanito: continuidad laboral y participación de las pymes



Durante la entrevista, Rucci también se refirió a la situación de Medanito. Según indicó, la nueva licitación cuenta con tres oferentes y las propuestas se encuentran en evaluación, luego de que la primera convocatoria quedara desierta.

El secretario general destacó que el Gobierno de La Pampa y los legisladores incorporaron al pliego la continuidad de todos los trabajadores, una condición central para llevar tranquilidad a las familias mientras se define la próxima operadora. También remarcó la importancia de que las pymes pampeanas puedan seguir trabajando en el área.

El dirigente agradeció el compromiso de las autoridades provinciales con la preservación de los puestos laborales y adelantó que prevé recorrer los yacimientos pampeanos antes de las fiestas para reunirse con los trabajadores. Destacó que la continuidad laboral contemplada en el proceso permite llegar al cierre del año con mayor tranquilidad para las familias petroleras.