San Patricio del Chañar inauguró el nuevo cuartel de Bomberos Voluntarios

El edificio responde a una demanda histórica del cuerpo de bomberos y su concreción llevó casi ocho años de trabajo.

La Central 31 cuenta con una nueva sede propia y un camión autobomba que permitirá fortalecer la atención de emergencias en la localidad y la región. La obra fue posible mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el municipio y la empresa Phoenix Global Resources.

San Patricio del Chañar inauguró este miércoles el nuevo cuartel de Bomberos Voluntarios de la Central 31, en un acto encabezado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, junto al intendente Gonzalo Núñez y representantes de la institución.

El edificio responde a una demanda histórica del cuerpo de bomberos y su concreción llevó casi ocho años de trabajo. La construcción fue posible gracias a la articulación entre el Gobierno provincial, la Municipalidad y la empresa Phoenix Global Resources.

Además, la institución incorporó un camión autobomba que permitirá ampliar su capacidad operativa y mejorar la respuesta ante incendios y otras emergencias. El equipamiento también podrá brindar asistencia en localidades de la región vinculadas a la actividad de Vaca Muerta.