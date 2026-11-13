Rioseco confirmó que se vota el 14 de febrero y en pocos días habrá anuncio formal del acuerdo político con Figueroa

La convocatoria a elecciones sería mañana sábado y el anuncio del acuerdo con Figueroa en pocos días

El gobernador llegó a Cutral Co este viernes para un breve acto de inauguración de la Fiesta Nacional Tremn Tahuen. Rolando Figueroa se mostró sonriente y confiado, al lado del intendente Ramón Rioseco y del intendente Claudio Larraza.

La jornada fue agotadora para Figueroa con múltiples actividades de gobierno y de campaña. Tal como se había adelantado en este medio, Rioseco resolvió que también se vota el próximo 14 de febrero, junto con las elecciones provinciales. El decreto oficializado mañana.

Y el paso de Figueroa por Cutral Co parece también una confirmación de que irán juntos en las próximas elecciones. “Estamos hablando todavía no tenemos nada cerrado”, dijo Rioseco pero dejó en claro que si habrá consenso porque recordó “el primer acuerdo que hicimos hace tres años fue garantizar la gobernabilidad tanto de la provincia y acompañarse mutuamente que esto lo que hemos hecho de manera recíproca tanto haciendo obras públicas concretas trabajar para la educación trabajar para para saneamiento como lo estamos haciendo y trabajar para las inversiones en esto no hemos puesto acuerdo así que estamos hablando y bueno estamos en un proceso de discusión que en unos días tengamos alguna respuesta”.

Las versiones por ahora indican que el Frente y la Participación Neuquina no será de la partida con candidatos propios sino que se sumaría a la lista de Primero Neuquén, de Mariano Gaido, en lugares expectantes. Los nombres en danza son Jesús San Martín como diputado provincial y Teresa Rioseco como concejala. Pero no serían los únicos.

Lo que está confirmado, al votarse los cargos el mismo día, que Rioseco no irá por la gobernación sino por la intendencia de Cutral Co. Y Figueroa además explicó que se llamó a votar el 14 de febrero porque el gobierno nacional no pudo resolver la suspensión o no de las PASO. “

“¿Por qué separarnos de la nación? Neuquén tiene que otorgar seguridad jurídica y política, sobre todo porque es el faro hoy que tiene la Argentina. Entonces para alejarlo de todo tipo de especulación en cuanto a las inversiones que tienen que llegar, recordemos que el RIGI hoy lo tenemos vigente hasta junio, pero hemos presentado un proyecto de ley nosotros a través de la senadora Corrosa, de extender la presentación de los RIGI hasta el mes de diciembre, pero tenemos que atraer esas inversiones para poder monetizar nuestro subsuelo, no tenemos esa ventanita de tiempo”, se explayó el gobernador.

Se vota antes entonces para evitar turbulencias en las inversiones petroleras. “Justamente ahora con la posibilidad del GNL tan cerca de acá, luchamos para tener esa planta separadora de gases en la comarca, eso fue positivo y fue todo el acompañamiento de una serie de pasos que debíamos dar, como para poder llegar a concretar eso. Se va a tomar la decisión final de inversión, se están licitando los caños, todo va sobre rieles, y se va firmar el financimiento el día 30 de noviembre, que es un relanzamiento de un nuevo amanecer para Cutral Co y Plaza Huincul.

Claudio Larraza confirmó que “por carta orgánica vamos a votar diferenciado, pero igual seguimos trabajando en equipo desde siempre, como decía Ramón desde aquel primer pacto de gobernanza”.