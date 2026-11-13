Realizan búsqueda laboral en sector gastronómico en Cutral Co

Una empresa dedicada al sector gastronomía, próxima a inaugurar, realizó una búsqueda de personal en diferentes categorías.
Te podés postular en hotelresto.rrhh@gmail.com y en el asunto indicá para qué puesto.
Aquí está el detalle de cada empleo:
Bartender
Disponibilidad full time para turnos rotativos
REQUISITOS IDEALES
Coctelería clásica, medición de insumos y organización de la estación.
EXPERIENCIA PREVIA VALORADA
Servicio de barra, preparación de bebidas y control de stock.
Referencias laborales comprobables.
Chef / Jefe/a de cocina
Disponibilidad full time para turnos rotativos
REQUISITOS IDEALES
Conducción de brigada, fichas técnicas, costeo e inocuidad alimentaria.
EXPERIENCIA PREVIA VALORADA
Jefatura de cocina y puesta en marcha de cartas gastronómicas.
Referencias laborales comprobables.
Ayudante de cocina
Disponibilidad full time para turnos rotativos
REQUISITOS IDEALES
Cortes básicos, pesaje, rotulado y orden de estación.
EXPERIENCIA PREVIA VALORADA
Preparación de mise en place y producción gastronómica.
Referencias laborales comprobables.
Bachero/a
Disponibilidad full time para turnos rotativos
REQUISITOS IDEALES
Lavado y sanitización de vajilla, manejo seguro de productos y orden.
EXPERIENCIA PREVIA VALORADA
Bacha en gastronomía y manejo de lavavajillas industrial.
Referencias laborales comprobables.
Recepcionista
Disponibilidad full time para turnos rotativos
REQUISITOS IDEALES
Atención al huésped, manejo de reservas y herramientas digitales.
EXPERIENCIA PREVIA VALORADA
Recepción hotelera y manejo de sistemas de gestión hotelera.
Referencias laborales comprobables.
Camarero/a
Disponibilidad full time para turnos rotativos
REQUISITOS IDEALES
Atención de mesas, toma de comandas y coordinación con cocina y barra.
EXPERIENCIA PREVIA VALORADA
Servicio en restaurante, cafetería o resto bar.
Referencias laborales comprobables.