Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo PreFederal de básquetbol

Pérfora y Petrolero se vuelven a ver las caras

La última fecha de la fase regular determinó los ocho clasificados a los playoffs del Torneo PreFederal de básquetbol. Las series comenzarán este domingo 15 de noviembre bajo la modalidad al mejor de tres partidos.

Con el triunfo frente a Pacífico, Independiente ascendió a la 7° posición y Petrolero Argentino quedó ubicado en el 8° lugar. Por su parte, Pacífico, Atlético Regina y Club Plottier finalizaron igualados con una marca de 7 victorias y 9 derrotas. En la resolución de la minitabla de desempate, Pacífico ocupó la 4° colocación, Regina el 5° puesto y Plottier el 6°.

Encuentros de cuartos de final Las llaves de cuartos de final quedaron diagramadas de la siguiente manera:

Pérfora (1) vs. Petrolero Argentino (8) – Estadio Oscar Piti Claris (Plaza Huincul).

– Estadio Oscar Piti Claris (Plaza Huincul). Deportivo Roca (2) vs. Independiente (7) – Estadio Gimena Padín (General Roca).

– Estadio Gimena Padín (General Roca). Centro Español (3) vs. Club Plottier (6) – Estadio El Templo (Plottier).

– Estadio El Templo (Plottier). Pacífico (4) vs. Atlético Regina (5) – Estadio Viejo Ramírez (Neuquén).

Cronograma y plazas en juego Las series se disputarán bajo la modalidad 1-1-1:

Juego I: Domingo 15 de noviembre.

Domingo 15 de noviembre. Juego II: Miércoles 18 de noviembre.

Miércoles 18 de noviembre. Juego III (de ser necesario): Domingo 22 de noviembre.

Los cuatro equipos que logren avanzar a las semifinales obtendrán la clasificación a la Liga Federal 2027.