Plaza Huincul realizará la segunda edición de la Feria Plaza Emprende

Este sábado 14 de noviembre se llevará adelante la segunda edición de la Feria Plaza Emprende en el Parque Rivadulla de Plaza Huincul. La actividad reunirá a más de 200 emprendedores de la ciudad y ofrecerá a los vecinos la posibilidad de conocer y adquirir productos locales.
La iniciativa es impulsada por la Agencia de Desarrollo Municipal y busca generar un espacio de promoción y acompañamiento para quienes llevan adelante distintos proyectos productivos y comerciales en la localidad.
La feria se desarrollará de 17 a 21 horas, período en el que los visitantes podrán recorrer los diferentes stands, conocer las propuestas de los emprendedores y descubrir la variedad de productos y servicios que se elaboran y ofrecen en Plaza Huincul.