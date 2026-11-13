Plaza Huincul: Entregaron un vehículo para atención ambulatoria de salud mental

El acto se concretó hoy y permitirá fortalecer el servicio.

Se concretó esta mañana la entrega de un vehículo utilitario que estará destinado a la atención ambulatoria de pacientes de salud mental.

El móvil facilitará el traslado del personal cuando deba hacerse una intervención en domicilio de las y los pacientes. Hasta ahora no contaban con un vehículo propio para llevar adelante esta tarea.

“Estamos agradecidas y agradecidos por este recurso que es muy valioso como una herramienta de trabajo cotidiano y la posibilidad de llevar adelante nuestras tareas y permitir a los usuarios acceder a un derecho que es la accesibilidad de un tratamiento ambulatorio, y que nosotros podamos llegar a sus domicilios y a la comunidad para poder acompañar sus procesos de inclusión”, dijo Natalia Méndez, licenciada en Trabajo Social del grupo La Novena.

Agradeció además la continuidad de los convenios para que los talleristas sigan como desde hace nueve años con la tareas. “Lo bueno es que se entiende el concepto de construcción de salud comunitaria. No solo el hospital es el que garantiza la salud, sino que a través de un trabajo intersectorial y que otras instituciones puedan colaborar es muy importante”, destacó. Finalmente también dio las gracias a las jefaturas de Zona Sanitaria y del Servicio de Salud Mental.

A su turno, el intendente Claudio Larraza destacó la política de salud que lleva adelante el gobierno provincial. No solo en las obras como el centro oncológico que está a punto de terminarse, el banco de leche y la futura ampliación del servicio de hemoterapia.

“Hoy ocupo este rol, pero ellas son las que todos los días caminando, en cole o camioneta prestada iban a atender tanto enfermería como situaciones de salud mental”, subrayó Larraza.

El vehículo les facilitará la tarea. “Es una forma de agradecerles profundamente el trabajo diario. Son los que nos cuidan y en constante contacto con ambos municipios. Muchísimas cuestiones trabajamos de salud y se ven los frutos. Es una herramienta más muy simple que llega a más vecinos”, concluyó.

Además, se anunció la remodelación del centro de salud del barrio Otaño.

En la firma del convenio estuvieron las autoridades sanitarias locales y provinciales.