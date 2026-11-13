Neuquén Emprende: tendrá 170 participantes, propuestas gastronómicas y espectáculos para toda la familia

Será hoy y mañana.

Regresa este viernes y sábado una nueva edición de Neuquén Emprende con la participación de 170 emprendedores, 40 food trucks, puestos gastronómicos y espectáculos para chicos y adultos, en una propuesta que se desarrollará de 16 a 23 y contará con la presencia de Confluencia de Sabores.

La secretaria de jefatura de Gabinete, María Pasqualini, explicó que la actividad estaba prevista inicialmente para el sábado y domingo, pero se decidió adelantarla para evitar las posibles lluvias pronosticadas para el domingo y garantizar la participación de los emprendedores que vienen trabajando para esta edición.

“Tenemos todos los emprendedores listos que han trabajado mucho para este Neuquén Emprende, así que decidimos hacerlo viernes y sábado”, señaló.

La propuesta gastronómica de Confluencia de Sabores acompañará las dos jornadas con food trucks y puestos para quienes quieran disfrutar de una comida durante la visita. Pasqualini destacó que la combinación de las dos iniciativas permite que las familias puedan pasar la tarde en el lugar y compartir distintas actividades.

En esta edición habrá 40 food trucks y puestos gastronómicos con opciones sin TACC, una propuesta que se incorporó a partir del pedido de los vecinos y que ya forma parte de las últimas ediciones del encuentro.

La programación también incluirá espectáculos musicales y actividades para los más chicos. Este viernes, desde las 18, se presentarán Kami Hop y Dúo 2, mientras que durante la noche actuarán Soul 22 y Tintero, previsto para las 20.

El sábado la jornada comenzará con propuestas infantiles y continuará con actividades destinadas a toda la familia.

“Quienes van también se quedan, pasan la tarde, comen algo rico. Para nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar juntos”, comentó Pasqualini al referirse al trabajo conjunto entre Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores.

La funcionaria anticipó que el municipio ya trabaja con los emprendedores en una edición especial de Neuquén Emprende para Navidad, con la que se buscará cerrar el año con una nueva propuesta comercial.