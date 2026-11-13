Llega el viernes y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo despejado en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 27° Centígrados y la mínima de 15°.
El viento se presentará del sudeste a 18 kilómetros con ráfagas de 23 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector aunque aumentará a 32 kilómetros con ráfagas de 46 kilómetros.
El cielo estará inestable en el día y hacia la noche con posibles tormentas.
Para el sábado se espera una temperatura máxima de 27° y la mínima de 20° Centígrados.