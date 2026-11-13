Llega el viernes y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas pueden llegar a los 46 kilómetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo despejado en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 27° Centígrados y la mínima de 15°.

El viento se presentará del sudeste a 18 kilómetros con ráfagas de 23 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector aunque aumentará a 32 kilómetros con ráfagas de 46 kilómetros.

El cielo estará inestable en el día y hacia la noche con posibles tormentas.

Para el sábado se espera una temperatura máxima de 27° y la mínima de 20° Centígrados.