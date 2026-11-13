Dos camiones chocaron en cercanías de Añelo por el mal estado de la ruta

El incidente vial ocurrió poco después de las 19 h en cercanías de Añelo más precisamente la ubicación fue luego del ingreso al paraje Aguada San Roque.

Los dos vehículos de gran porte transitaban a corta distancia. Uno era un camión cisterna que trasladaba hidrocarburos y el segundo rodado era un camión refrigerado que transportaba carne vacuna desde un frigorífico y en el que viajaban dos trabajadores.

El primer camión frenó para poder esquivar una deformación en la ruta y el otro lo chocó de atrás. Los dos ocupantes del segundo camión sufrieron lesiones y fueron asistidos por los servicios de emergencia, que los trasladaron al hospital de Añelo.

A pesar de la violencia del impacto y de los importantes daños que sufrió la cabina, los dos trabajadores pudieron ser retirados por los equipos de emergencia sin que fuera necesario realizar maniobras para abrir o cortar la estructura del vehículo.

Según precisó comisario inspector Freddy Rivera a LU5, los trabajadores no presentaban lesiones de gravedad, aunque permanecieron internados en observación durante toda la noche. El estado de la cabina, sin embargo, daba cuenta de la magnitud del choque.