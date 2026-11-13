Autopsia confirmó que Amadore falleció por deshidratación

No tenía heridas, ni de defensa ni de lucha, lo que descarta una muerte violenta

El joven de 25 años, Emanuel David Amadore había desaparecido el 29 de octubre pasado, comenzó su búsqueda el 3 de noviembre y finalmente su cuerpo fue encontrado sin vida cerca de Picún Leufú, en el paraje Rakil Co.

El informe de autopsia que recibió la fiscalía es que el cuerpo no tiene signos de defensa, no tiene lesiones externas ni internas, no hay signos de lucha. Ello descarta una muerte violenta.

Por otra parte se precisó que la causa probable de muerte es deshidratación, porque tenía los riñones deshidratados. Eso quiere decir que falleció por no ingerir agua durante mucho tiempo.

Ahora que se descartó una muerte violenta, la fiscalía no tiene razón para seguir una causa judicial porque se cometió un delito. Quedará establecer cómo hizo Amadore para recorrer los casi 60 kilómetros que separan su casa del lugar donde fue encontrado y qué lo llevó a esa situación.