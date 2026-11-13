Anuncian el retorno del Rally Mundial a Córdoba para 2028

Ayer se realizó la presentación oficial de la vuelta de la máxima categoría al país

El Rally de Argentina volverá a integrar el calendario del Campeonato Mundial de Rally de la FIA en 2028, tras la firma de un acuerdo entre WRC Promoter y el Gobierno de la provincia de Córdoba. La presentación oficial se realizó durante una conferencia de prensa en el Centro Cívico del Bicentenario.

El acto oficial estuvo encabezado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; el director ejecutivo (CEO) de WRC Promoter, Éric Boullier; y el presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César Carman. La jornada contó además con la participación del presidente de la Asociación Civil Rally Argentino, Fernando Scarlatta, junto a autoridades provinciales, intendentes, jefes comunales, pilotos y representantes de prensa.

El convenio plurianual alcanzado entre WRC Promoter y la administración provincial sienta las bases para que la competencia regrese al calendario mundial por primera vez desde 2019. El proyecto combina el trazado por caminos serranos con una nueva propuesta de infraestructura orientada a equipos y espectadores.

Como instancia previa a la fecha de 2028, durante el primer trimestre de 2027 se disputará un Rally Candidato bajo la supervisión de oficiales de la FIA. Esta prueba permitirá evaluar la organización deportiva, la infraestructura y las medidas de seguridad del certamen.