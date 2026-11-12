Copa Neuquén: Alianza de Cutral Co está en cuartos de final tras ganarle a Eucalipto Blanco

El equipo de Cutral Co pasó a cuartos de final

El equipo de Cutral Co se quedó con el pase a la siguiente ronda de la competencia luego de vencer a Eucalipto por 2 a 0 como local.

Alianza generó ocasiones para ponerse por delante en el marcador pero no las pudo aprovechar. La visita no encontraba espacios para generar peligro pero pudo inquietar en arco de Capdevila en alguna ocasión.

En el segundo tiempo, Alianza en una rafaga logró abrir el marcador con gol de Leandro Cerda y luego de penal Bautista Monteseirin puso el 2 a 0 definitivo.

Alianza espera por el rival y saber si se continúa con el mismo método de mejor clasificado frente al peor en cuartos. Todavía resta jugarse toda la fecha de octavos el próximo domingo, el equipo de Cutral Co adelantó el encuentro porque sigue jugando el Torneo Regional Amateur.

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