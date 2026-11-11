Neuquén invertirá más de $6.071 millones en nuevas pistolas Taser y Byrna para la Policía

El Gobierno de Neuquén autorizó una inversión superior a los 6.071 millones de pesos para incorporar nuevo equipamiento a la Policía provincial, en el marco del Plan Provincial de Seguridad.
La compra fue aprobada mediante los decretos 1718 y 1771, firmados por el gobernador Rolando Figueroa, y contempla la adquisición de 1.100 dispositivos Byrna y 100 pistolas electrónicas Taser, además de municiones, cámaras corporales y accesorios.
Del total de la inversión, más de $2.656 millones estarán destinados a los dispositivos Byrna y su equipamiento complementario, mientras que otros $3.415 millones se utilizarán para adquirir las Taser, cartuchos operativos y de entrenamiento, y 200 cámaras corporales.
Desde el Ejecutivo señalaron que la incorporación busca ampliar las alternativas de intervención policial mediante herramientas de baja letalidad.
El uso de estos dispositivos estará reservado al personal que cuente con capacitación específica y certificación. Además, las cámaras corporales permitirán registrar las intervenciones para su posterior evaluación.