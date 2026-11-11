La Federación Gaucha de Neuquén organizará el Campeonato Neuquino rumbo a Jesús María 2027

Luego de que ninguna institución se presentara para hacerse cargo de la realización del certamen.

La Federación Gaucha de la Provincia de Neuquén confirmó que asumirá la organización del Campeonato Neuquino clasificatorio para Jesús María 2027, luego de que ninguna institución se presentara para hacerse cargo de la realización del certamen.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que aguardó las respuestas de las distintas instituciones, pero ante la falta de propuestas decidió tomar la responsabilidad de organizar la competencia.

Desde la Federación señalaron que la decisión busca garantizar la participación de los representantes neuquinos en el tradicional festival cordobés y asegurar la continuidad de las tradiciones gauchas.

Asimismo, adelantaron que próximamente se darán a conocer las fechas, el lugar y los detalles de la organización del campeonato.