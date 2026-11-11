Cutral Co: realizarán una charla abierta sobre prevención del pie diabético

Mañana jueves

Este jueves 12 de noviembre se realizará una charla abierta a la comunidad sobre prevención del pie diabético. La actividad tendrá lugar a las 14:30 en el centro comunitario del barrio Daniel Sáez, en Cutral Co.

El encuentro tiene como objetivo brindar información y herramientas para promover el cuidado de los pies y prevenir complicaciones asociadas a la diabetes.

Durante la jornada se abordarán distintos aspectos relacionados con el cuidado diario, la identificación de señales de alerta, los factores de riesgo y la importancia de incorporar hábitos saludables. Además, habrá un espacio destinado a consultas e inquietudes de los participantes.

La iniciativa es impulsada mediante un trabajo articulado entre el barrio Daniel Sáez, el Consultorio de Pie Diabético del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul, y la Red Patagónica de Heridas.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, tanto a personas que tienen diabetes como a quienes deseen informarse y acompañar a familiares o conocidos.