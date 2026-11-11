Hallaron a un hombre sin vida en cercanías de Rankil Co

En diálogo con este medio, el jefe fiscal, Gastón Liotard, confirmó el hallazgo.

Un hombre fue encontrado sin vida este miércoles, pasadas las 16, en la ruta 17, entre Plaza huincul y Picún Leufú, en inmediaciones de Rankil Co.

En diálogo con este medio, el jefe fiscal, Gastón Liotard, confirmó el hallazgo. Sin embargo, indicó que por el momento no se pudo determinar la causa del fallecimiento.

Para establecer las circunstancias de la muerte, se realizará una autopsia cuyos resultados permitirán avanzar con la investigación. Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido.