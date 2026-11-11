La escuela Nº 291 de Aguada Toledo celebra sus 36 años a la espera de regresar a su edificio

Actualmente, la comunidad educativa comparte sus jornadas con la escuela Nº 176 de Challacó

La comunidad educativa de la escuela Nº 291 de Aguada Toledo celebra este año sus 36 años de historia, atravesados por aprendizajes, encuentros y experiencias compartidas entre estudiantes, familias y docentes.

El aniversario llega en un contexto particular, ya que el edificio escolar continúa inhabilitado y, por el momento, no es posible regresar a las instalaciones habituales. Sin embargo, la institución mantiene sus actividades con entusiasmo y la esperanza de volver pronto a su espacio.

Actualmente, la comunidad educativa comparte sus jornadas con la escuela Nº 176 de Challacó, cuyos integrantes los recibieron con mucho cariño. En ese ámbito, ambas comunidades comparten experiencias, actividades y nuevos aprendizajes.

A través de un mensaje por el aniversario, desde la institución destacaron la importancia de estos 36 años de trayectoria y expresaron el deseo de volver a abrir las puertas de su edificio, un lugar que representa una parte fundamental de la identidad y la historia de la comunidad de Aguada Toledo.