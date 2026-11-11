La escuela Nº 291 de Aguada Toledo celebra sus 36 años a la espera de regresar a su edificio

La comunidad educativa de la escuela Nº 291 de Aguada Toledo celebra este año sus 36 años de historia, atravesados por aprendizajes, encuentros y experiencias compartidas entre estudiantes, familias y docentes.
El aniversario llega en un contexto particular, ya que el edificio escolar continúa inhabilitado y, por el momento, no es posible regresar a las instalaciones habituales. Sin embargo, la institución mantiene sus actividades con entusiasmo y la esperanza de volver pronto a su espacio.
Actualmente, la comunidad educativa comparte sus jornadas con la escuela Nº 176 de Challacó, cuyos integrantes los recibieron con mucho cariño. En ese ámbito, ambas comunidades comparten experiencias, actividades y nuevos aprendizajes.
A través de un mensaje por el aniversario, desde la institución destacaron la importancia de estos 36 años de trayectoria y expresaron el deseo de volver a abrir las puertas de su edificio, un lugar que representa una parte fundamental de la identidad y la historia de la comunidad de Aguada Toledo.