Cutral Co: abren las preinscripciones 2027 para las UAF y el CDI Arcoíris

La secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Cutral Co informó que se encuentran abiertas las preinscripciones para el ciclo 2027 de las Unidades de Acción Familiar (UAF) y el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Arcoíris.
El trámite se realizará en dos períodos: del 11 al 13 de noviembre y del 16 al 20 de noviembre, en el horario de 9 a 13 horas.
Desde el área municipal indicaron que las familias interesadas deberán presentar la siguiente documentación:
- DNI del niño o la niña.
- DNI de la madre, padre o tutor.
- Carnet de vacunación.
- Acta de nacimiento.
- Certificado Único de Discapacidad (CUD), en caso de corresponder.
Lugares habilitados para la preinscripción
Las familias podrán acercarse a las siguientes instituciones, de acuerdo con la unidad correspondiente:
- UAF Rayito de Sol: calle Mosconi y 22 de Octubre, barrio Nehuen Che.
- UAF Bambi: calle C. H. Rodríguez, entre Zapala y 13 de Diciembre.
- UAF Mimitos: Tucumán y Zapala, barrio Pampa.
- CDI Arcoíris: Carlos Estévez, entre Sergio Valenzuela y Esther Kraiman, barrio Brentana.
- UAF Estrellita: Neuquén y Mitre, barrio Progreso.
La convocatoria está destinada a las familias que deseen gestionar el ingreso de niños y niñas a estos espacios de atención, cuidado y acompañamiento durante el próximo año.