Plaza Huincul será sede de una jornada de rugby femenino con equipos invitados

Además, durante el encuentro habrá servicio de buffet con venta de choripanes y bebidas

El equipo de rugby femenino de Dinos RC de Plaza Huincul organizará este domingo 15 de noviembre una jornada deportiva que reunirá a jugadoras de distintas localidades de la región. La actividad comenzará a las 13 horas en las instalaciones del club.

El encuentro tendrá como protagonistas a las integrantes de la categoría Mamis +35 y contará con la participación de dos equipos invitados: Newen Rugby de Vista Alegre y Los Patos Mamis +35, de Centenario.

La propuesta, impulsada por Dinos RC, busca generar un espacio de encuentro para compartir una jornada de rugby femenino, promover la actividad deportiva y fortalecer los vínculos entre los equipos de la región.

Además, durante el encuentro habrá servicio de buffet con venta de choripanes y bebidas. Lo recaudado será destinado al club, con el objetivo de colaborar con sus actividades y necesidades.