Esto anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este jueves una jornada con inestabilidad y posibles tormentas en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 33° Centígrados y la mínima de 15°.
El viento se presentará del sudeste a 12 kilómetros con ráfagas de 40 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector aunque aumentará a 31 kilómetros con ráfagas de 40 kilómetros.
El cielo estará inestable en el día y hacia la noche con posibles tormentas.
Para el viernes se espera una temperatura máxima de 27° y la mínima de 17° Centígrados.