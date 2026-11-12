Esto anuncia el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas pueden llegar a los 40 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este jueves una jornada con inestabilidad y posibles tormentas en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 33° Centígrados y la mínima de 15°.

El viento se presentará del sudeste a 12 kilómetros con ráfagas de 40 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector aunque aumentará a 31 kilómetros con ráfagas de 40 kilómetros.

El cielo estará inestable en el día y hacia la noche con posibles tormentas.

Para el viernes se espera una temperatura máxima de 27° y la mínima de 17° Centígrados.