Vanesa López denunció amenazas de muerte a través de redes sociales

López confirmó que ya se comunicó con integrantes de la Fiscalía para poner en conocimiento lo sucedido y avanzar con la investigación.

La referente del espacio Fuerza Neuquina y Federal de Cutral Co recibió mensajes intimidatorios en su cuenta privada. Aseguró que ya tomó contacto con la Fiscalía para que se investigue el origen de las amenazas.

Según relató, el primer mensaje llegó el miércoles 11 de noviembre a las 11.08. El texto contenía una grave intimidación: “Las balas sobran para las ratas como vos, ni (nombre censurado) te va a poder defender. Te recomiendo que uses chaleco”. Más tarde, luego de que hiciera pública la situación, recibió un nuevo mensaje a las 19.11, esta vez con varios emojis de calaveras.

López confirmó que ya se comunicó con integrantes de la Fiscalía para poner en conocimiento lo sucedido y avanzar con la investigación. Según explicó, le indicaron que se trata de amenazas graves y que, en casos similares, se logró identificar a los responsables mediante tareas de investigación y el análisis de los dispositivos utilizados para enviar los mensajes.

La dirigente expresó su preocupación por la posibilidad de que la persona responsable elimine la cuenta o intente ocultar rastros, aunque hasta el momento el perfil desde el que recibió las intimidaciones continúa activo. También manifestó su expectativa de que la Justicia pueda determinar quién está detrás de los mensajes y cuáles fueron los motivos.

La investigación deberá establecer si se trata de amenazas por una situación particular y privada de López o de otra índole.

Por otra parte, López aclaró que no anunció formalmente una candidatura, luego de que algunos integrantes de su espacio político difundieran esa posibilidad. Señaló que todavía no hay una fecha definida para las elecciones municipales de Cutral Co y que esa información no debe interpretarse como una postulación confirmada.

Sin embargo, manifestó su intención de participar en futuros procesos electorales y sostuvo que está dispuesta a ocupar el lugar que el espacio político considere necesario, ya sea como candidata a diputada, intendenta o concejal.