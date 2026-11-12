Neuquén hizo historia y se consagró campeón de los Juegos de la ParaAraucanía

Neuquén alcanzó un logro histórico en el deporte adaptado al consagrarse campeón por primera vez de los Juegos Binacionales de la ParaAraucanía. La delegación provincial finalizó su participación en la sexta edición del certamen, disputado en Valdivia, Chile, con un total de 74 medallas.
El equipo neuquino se ubicó en el primer puesto de la clasificación general, con 52 preseas doradas, 14 plateadas y 8 de bronce. La Pampa quedó en segundo lugar, mientras que Río Negro completó el podio.
Los deportistas compitieron en las disciplinas de atletismo y natación, donde tuvieron destacadas actuaciones a lo largo de las jornadas. En la fecha de cierre también sumaron nuevas medallas, consolidando el desempeño provincial.
El resultado representa un hito para Neuquén y pone en valor el crecimiento del deporte adaptado, el esfuerzo de los atletas y el trabajo destinado a promover la inclusión y generar oportunidades deportivas en toda la provincia.