Copelco realizará cortes programados de energía en Plaza Huincul y Cutral Co este viernes

Debido a tareas de despeje y mantenimiento de líneas de media tensión.

Copelco informó que este viernes 13 de noviembre se llevarán adelante cortes programados del servicio eléctrico en sectores de Plaza Huincul y Cutral Co, debido a tareas de despeje y mantenimiento de líneas de media tensión.

En Plaza Huincul, la interrupción del suministro se extenderá desde las 7 hasta las 12 horas. Según se informó, los trabajos afectarán a los siguientes sectores:

Barrio Campamento Uno, en su totalidad.

Calle Mario Zambrano, en el acceso al barrio Uno.

Barrio Ruccacó, en su totalidad.

Escuela de Policía.

Además, el corte alcanzará a distintos usuarios singulares, entre ellos la Academia Policial, el Centro de Formación Profesional N.º 4, el Grupo Especial de Operaciones Policiales, la Escuela Primaria N.º 133 Doctor Juan Keidel, la Facultad Regional del Neuquén de la UTN, el Distrito Educativo Regional XIII, el Centro de Adultos Mayores Atardecer Feliz, la Administración de la Zona Sanitaria V, el Complejo de Seguridad Policial, el Concejo Deliberante de Plaza Huincul, Dinos Rugby Club, el Club Social y Deportivo Perfora, el Consejo de Educación, Obras Públicas, la Dirección de Producción e Industrias, Transporte Santos Vega, Tisico, Petroneu, el Centro Cultural Gregorio Álvarez y la UTN FRN Anexo, entre otros.

Por otra parte, en Cutral Co, el corte está previsto entre las 12 y las 14 horas y comprenderá el sector delimitado desde Elordi hasta Carlos H. Rodríguez y desde San Juan Bosco hasta Irigoyen.

En esta ciudad, la suspensión del suministro también afectará a usuarios singulares, entre ellos Bomberos, la Escuela N.º 137, la Municipalidad de Cutral Co, el Centro de Monitoreo, el Corralón Municipal, el Natatorio Municipal, Correo Argentino, el Registro Civil, los bancos Nación y Macro, LAIC Laboratorios, comercios, farmacias, el Corralón Sapag, La Anónima y las panaderías La Artesana y Vía Veneto, entre otros.