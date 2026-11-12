La EPET N.º 1 de Cutral Co realizará su Expo Anual mañana viernes

La jornada contará con dos franjas horarias

La Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N.º 1 de Cutral Co llevará adelante su Expo Anual 2026, una propuesta que busca mostrar a la comunidad el trabajo realizado por los estudiantes durante el ciclo lectivo, a través de proyectos, experiencias y producciones vinculadas con las especialidades de Química y Construcciones.

La exposición se realizará el viernes 13 de noviembre, en las instalaciones del establecimiento educativo, ubicado en Perito Moreno 240 de Cutral Co. La jornada contará con dos franjas horarias para que vecinos, familias y demás integrantes de la comunidad puedan acercarse: de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 19:00.

Durante la muestra se podrán conocer distintas experiencias y trabajos elaborados por los alumnos, que reflejan los conocimientos adquiridos, las prácticas desarrolladas y la formación técnica que caracteriza a la institución.