Bomberos voluntarios de Vista Alegre presentó dos unidades

Avanza hacia la puesta en marcha del cuartel

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Vista Alegre presentó este miércoles 11 de noviembre dos unidades que recibió en calidad de préstamo mediante contratos de comodato de los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Añelo y Rincón de los Sauces.

La incorporación de los vehículos representa un avance importante para la institución, ya que permitirá cumplir con los requerimientos solicitados por la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios y continuar trabajando para poner en funcionamiento el cuartel local.

La asociación lleva más de dos años trabajando en la construcción y organización de este servicio, que tendrá como objetivo brindar respuesta ante emergencias y velar por la seguridad de toda la comunidad de Vista Alegre, así como también del sector industrial que se encuentra en desarrollo en la localidad.

Desde la institución destacaron el acompañamiento y la colaboración de las comisiones directivas y los cuerpos activos de los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Añelo, Rincón de los Sauces (Central 16), Barda del Medio, Campo Grande y San Patricio del Chañar.