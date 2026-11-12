Tras el éxito en el barrio Otaño, los barberos solidarios harán jornada en el barrio Mosconi

Desde la dirección de Vecinales de Plaza Huincul se organiza una nueva jornada solidaria para niños y adolescentes hasta los 14 años que quieran cortarse el pelo y no puedan acceder a un servicio pago.
Los barberos comunitarios estarán este 15 de noviembre de 15 a 19 en la sede del barrio Mosconi, sobre calle Viñuela. Allí pueden asistir varones de hasta 14 años.
En la edición de barrio Otaño, la semana pasada, también se instalaron juegos inflables para que los chicos pudieran disfrutar además de un momento de juego y esparcimiento.