Anuncian un corte programado de energía eléctrica en Cutral Co para este viernes 13

La cooperativa COPELCO informó que interrumpirá el suministro de energía eléctrica este viernes 13 de noviembre entre las 14:30 y las 16:30 horas en un sector de Cutral Co. La medida obedece a la ejecución de trabajos de mantenimiento y despeje en las líneas de media tensión.
La interrupción del servicio alcanzará a los asociados comprendidos dentro de la siguiente delimitación:
- Desde calle Elordi hasta Carlos H. Rodríguez.
- Desde calle San Juan Bosco hasta Irigoyen.
Dentro del sector delimitado, la suspensión del suministro afectará a diversos inmuebles públicos, entidades financieras y locales comerciales:
- Emergencias y dependencias públicas: Cuartel de Bomberos, Municipalidad de Cutral Co, Centro de Monitoreo, Registro Civil, Correo Argentino, Corralón Municipal y Natatorio Municipal.
- Instituciones educativas y bancarias: Escuela N° 137, Banco Nación y Banco Macro.
- Salud y sector comercial: Laboratorios LAIC, centro comercial sobre Avenida Roca, supermercado La Anónima, Corralón Sapag, farmacias (Lincoln, Silvia II, Global y El Nevado), así como rotiserías y panaderías del área.