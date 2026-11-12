Anuncian un corte programado de energía eléctrica en Cutral Co para este viernes 13

El corte tuvo cambio de horario y afecta al gran parte del centro

La cooperativa COPELCO informó que interrumpirá el suministro de energía eléctrica este viernes 13 de noviembre entre las 14:30 y las 16:30 horas en un sector de Cutral Co. La medida obedece a la ejecución de trabajos de mantenimiento y despeje en las líneas de media tensión.

La interrupción del servicio alcanzará a los asociados comprendidos dentro de la siguiente delimitación:

Desde calle Elordi hasta Carlos H. Rodríguez.

Desde calle San Juan Bosco hasta Irigoyen.



Dentro del sector delimitado, la suspensión del suministro afectará a diversos inmuebles públicos, entidades financieras y locales comerciales: