Anuncian un corte programado de energía eléctrica en Cutral Co para este viernes 13

El corte tuvo cambio de horario y afecta al gran parte del centro

La cooperativa COPELCO informó que interrumpirá el suministro de energía eléctrica este viernes 13 de noviembre entre las 14:30 y las 16:30 horas en un sector de Cutral Co. La medida obedece a la ejecución de trabajos de mantenimiento y despeje en las líneas de media tensión.

La interrupción del servicio alcanzará a los asociados comprendidos dentro de la siguiente delimitación:

  • Desde calle Elordi hasta Carlos H. Rodríguez.
  • Desde calle San Juan Bosco hasta Irigoyen.


Dentro del sector delimitado, la suspensión del suministro afectará a diversos inmuebles públicos, entidades financieras y locales comerciales:

  • Emergencias y dependencias públicas: Cuartel de Bomberos, Municipalidad de Cutral Co, Centro de Monitoreo, Registro Civil, Correo Argentino, Corralón Municipal y Natatorio Municipal.
  • Instituciones educativas y bancarias: Escuela N° 137, Banco Nación y Banco Macro.
  • Salud y sector comercial: Laboratorios LAIC, centro comercial sobre Avenida Roca, supermercado La Anónima, Corralón Sapag, farmacias (Lincoln, Silvia II, Global y El Nevado), así como rotiserías y panaderías del área.